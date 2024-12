Bruschettas de camarão e tapenade de açaí: elegância e sabor tropical na ceia

As bruschettas de camarão com tapenade de açaí são uma explosão de sabores regionais e criativos. Perfeitas para servir como entrada ou lanche em ocasiões especiais, essas torradas combinam a leveza do camarão grelhado com o toque exótico da pasta de açaí, trazendo a Amazônia para a sua mesa de Natal.

Ingredientes

Fatias de pão rústico ou baguete

300g de camarão limpo

1 dente de alho picado

Sal e pimenta a gosto

Azeite para grelhar

Tapenade de açaí: 1 xícara de polpa de açaí 2 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa de suco de limão Sal a gosto



Modo de preparo

Prepare o tapenade: Misture a polpa de açaí com azeite, limão e sal até formar uma pasta homogênea. Reserve. Grelhe os camarões: Tempere com sal, pimenta e alho. Grelhe no azeite até dourarem. Monte as bruschettas: Torre as fatias de pão, espalhe uma camada de tapenade e finalize com os camarões.