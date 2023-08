Michelle Bolsonaro critica decisão de Moraes sobre quebra de sigilo bancário: 'bastava pedir'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para comentar sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que autorizou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal dela e do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Pra quê quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme!", escreveu.

Afirmando "estar em paz" e não ter "nada a temer", Michelle Bolsonaro se disse vítima de perseguição política "cheia de malabarismo e inflamada pela mídia". Para ela, o objetivo é prejudicar o nome da sua família.

(Instagram / Michelle Bolsonaro)

Veja a nota completa divulgada por Michelle Bolsonaro.

Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão!

Estou em paz!"