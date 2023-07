'Adoramos a Deus independentemente dos resultados', disse Michelle no dia do julgamento de Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pregou em um culto evangélico na Assembleia de Deus de Taguatinga na região metropolitana do Distrito Federal, na última sexta-feira (30), mesmo dia em que o marido Jair Bolsonaro foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O julgamento tornou o ex-presidente inelegível pelo período de 8 anos, conforme decisão da maioria (5 votos a 2) dos ministros da Corte Eleitoral. Durante o culto, Michelle destacou a importância de "adorar o Senhor independentemente da circunstância e dos resultados".

As declarações foram dadas poucas horas depois do encerramendo do julgamento. "Nós adoramos o senhor pelo que ele é e não pelo que ele faz", disse a ex-primeira-dama. "E nós queremos orar pela nossa nação porque nós declaramos nos quatro anos de governo que essa nação é do Senhor Jesus", continou.

Michelle Bolsonaro também falou da importância da juventude seguir alinhada aos princípios cristãos. "Nós queremos orar por vocês e pedir para que vocês sejam fortes e corajosos, possam ser influência e que vocês possam exalar o bom perfume de Cristo aonde vocês colocarem a planta dos seus pés", disse.

O culto começou às 21h30. Ela participou da celebração religiosa ao lado da cantora gospel e pastora Eyshila Santos, que cantou logo após a fala da ex-primeira-dama.