Jair Bolsonaro se emociona com fala de Michelle sobre a rotina em família

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou ao assistir o discurso de sua esposa, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, atual presidente do PL. A cena ocorreu durante o encontro estadual do grupo feminino do partido em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Quando Michelle falou sobre família e seu papel como esposa, Jair Bolsonaro se emocionou enquanto assistia o evento por videochamada.

VEJA MAIS

“A minha agenda prioritária são as minhas filhas, é o meu marido, a minha casa. Sou uma mulher ajudadora, eu entendo quem eu sou como mulher. Sou uma dona de casa, sim, com orgulho, porque gosto, porque amo cozinhar, porque amo cuidar da minha família. Sou aquela mulher que deixa a filha na escola, vai correndo para o PL para poder trabalhar e quando chega ainda faz a comidinha que o marido quer”, afirmou Michelle.

O ex-presidente falou, em seguida, sobre o legado deixado no país por seu governo. “Deixamos um legado, despertamos nas pessoas um sentimento de patriotismo e de amor ao nosso país. Essa festa que está ocorrendo em Rondônia, mostra que estamos no caminho certo e que vamos seguir fortalecendo o partido, acolhendo lideranças, ampliando a presenças das mulheres e trabalhando com o apoio da nossa população” discursou

O evento foi local de ritos do partido. Michelle Bolsonaro empossou a deputada federal Sílvia Cristina (PL-RO) no cargo de presidente do PL Mulher de Rondônia. A parlamentar ocupará o cargo durante o biênio 2023/2024.