Decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível repercute entre políticos

A confirmação da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo período de 8 anos – a contar a partir das eleições de 2022 – rapidamente repercutiu nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (30), Cármem Lúcia anunciou seu voto pela procedência da ação do PDT contra o político do PL. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para tornar Bolsonaro inelegível até 2030. Isso significa que ele pode ficar impedido de concorrer nas próximas eleições presidenciais. Ainda cabe recurso da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Vence o sistema”, escreveu o deputado federal Níkolas Ferreira (PL-MG), logo após o anúncio do resultado.

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) classificou o julgamento desta sexta-feira como "um dos mais vergonhosos da história do Brasil".

"Um julgamento político, dos mais vergonhosos da história do Brasil, torna Bolsonaro inelegível. Ironicamente, a JUSTIÇA ELEITORAL anulou 58 milhões de votos. Mas conhecemos o jogo. A direita não irá se apequenar. A luta por nosso Brasil está apenas no início", escreveu.

Já opositores, entre eles o senador Renan Calheiros (MDB), comemoraram a decisão. “Bolsonaro fez um passeio completo pelo crime - comum, eleitoral e de responsabilidade - e produziu provas contra si. A maioria do TSE pela inelegibilidade mostra que não é pauta da política, mas da polícia. Só A CPI o indiciou por 9 delitos, inclusive genocídio”.

"Fez-se justiça ! Quando nós do PDT pedimos providências ao TSE , queríamos proteger a democracia e punir o abuso de poder político praticado por Bolsonaro. Bolsonaro inelegível por império da lei", disse Ciro Gomes.