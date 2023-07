Projeto de lei para anistiar Bolsonaro reúne assinatura de 65 deputados; veja a lista

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) apresentou um projeto de lei que prevê a anulação da condição de inelegibilidade para condenados por “ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis” a partir de 2 de outubro de 2016. Com a pena de inelegibilidade pelo período de 8 anos imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente Jair Bolsonaro não é citado diretamente na proposta. Mas, na prática, ele se beneficiaria com a medida. Outros 64 deputados assinaram a matéria como coautores.

"Protocolamos um projeto de lei para anistiar o ex-presidente @jairbolsonaro e todos os condenados por ilícitos civis eleitorais desde 2016 até a data de entrada em vigor da lei", escreveu, em suas redes sociais, a deputada federal Bia Kicis (PL/DF).

Na justificativa, Sanderson argumenta que segundo a Constituição, compete ao Congresso Nacional, dispor sobre a concessão de anistia, “podendo ser concedida antes ou depois do trânsito em julgado”. Para o parlamentar, o titular do poder constituinte optou por prestigiar a decisão política do Parlamento para "corrigir e equilibrar eventuais distorções histórico-sociais".

"É nesse contexto que no presente projeto de lei, que ora submetemos à apreciação do Parlamento, propomos a concessão de anistia aos condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis do período de 2 de outubro de 2016 até a data de entrada em vigor desta lei, corrigindo distorções político-sociais decorrentes de decisões da Justiça Eleitoral contrárias ao sufrágio dos cidadãos brasileiros", diz o texto do projeto.

Porém, ainda conforme a justificativa, "em prestígio ao princípio da moralidade pública", a matéria exclui da concessão de anistia os agentes condenados nas seguintes hipóteses:

por atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito ou dano ao erário no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional;

por crimes hediondos de que trata a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

por crimes contra a administração pública;

por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha.

Veja quem assina o projeto:

Sanderson (PL-RS) Abilio Brunini (PL-MT) Alfredo Gaspar (União-AL) Amalia Barros (PL-MT) André Fernandes (PL-CE) Bia Kicis (PL-DF) Bibo Nunes (PL-RS) Capitão Alberto Neto (PL-AM) Capitão Alden (PL-BA) Capitão Augusto (PL-SP) Carlos Jordy (PL-RJ) Chris Tonietto (PL-RJ) Coronel Assis (União-MT) Coronel Chrisóstomo (PL-RO) Coronel Fernanda (PL-MT) Coronel Telhada (PP-SP) Coronel Ulysses (União-AC) Daniela Reinehr (PL-SC) Delegado Caveira (PL-PA) Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) Delegado Ramagem (PL-RJ) Diego Garcia (Republicanos-PR) Dr. Frederico (Patriota-MG) Evair de Melo (PP-ES) Felipe Francischini (União-PR) Fernando Rodolfo (PL-PE) Filipe Barros (PL-PR) General Girão (PL-RN) General Pazuello (PL-RJ) Gilberto Silva (PL-PB) Gilvan da Federal (PL-ES) Giovani Cherini (PL-RS) Gustavo Gayer (PL-GO) Hélio Lopes (PL-RJ) José Medeiros (PL-MT) Júlia Zanatta (PL-SC) Junio Amaral (PL-MG) Luiz Lima (PL-RJ) Luiz Phillipe (PL-RJ) Marcelo A. Antônio (PL-MG) Marcelo Moraes (PL-RS) Mário Frias (PL-SP) Maurício do Vôlei (PL-MG) Maurício Marcon (Podemos-RS) Nikolas Ferreira (PL-MG) Osmar Terra (MDB-RS) Otoni de Paula (MDB-RJ) Pedro Lupion (PP-PR) Pedro Westphalen (PP-RS) Pezenti (MDB-SC) Pastor Marco Feliciano (PL-SP) Reinhold Stephanes Júnior (PSD-PR) Rodrigo Valadares (União-SE) Rosangela Moro (União-SP) Sargento Fahrur (PSD-PR) Sargento Gonçalves (PL-RN) Silvia Cristina (PL-RO) Silvia Waiapi (PL-AP) Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) Thiago Flores (MDB-RO) Vermelho (PL-PR) Vicentinho Júnior (PP-TO) Zé Trovão (PL-SC) Zé Victor (PL-MG) Coronel Zucco (PL-RS)