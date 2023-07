Carlos Bolsonaro critica 'silêncio' de Moro sobre inelegibilidade de Jair Bolsonaro

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos, expressou sua desaprovação pelo fato de o senador Sergio Moro, do partido União Brasil-PR, ter permanecido em silêncio diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou Jair Bolsonaro inelegível até 2030.

As críticas foram feitas por meio do Twitter. Em uma postagem feita às 13h54 deste sábado, Carlos respondeu a uma mensagem de uma influenciadora bolsonarista sobre o assunto. O vereador escreveu: "A alternativa está se desgastando rapidamente". Essa frase parece ter sido uma provocação àqueles que consideravam Moro como uma opção em meio à polarização política que o país enfrenta, entre Lula e Bolsonaro.

Até o momento, Moro não se pronunciou sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Não foram encontradas mensagens relacionadas à decisão do TSE nas páginas do senador no Twitter e no Instagram. Seus canais se limitam a publicações sobre outros assuntos.