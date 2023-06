PL vai 'trabalhar dobrado' pra mostrar lealdade a Jair Bolsonaro, diz presidente do partido

O presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, criticou em suas redes sociais a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que deixou o ex-presidente inelegível até 2030. "Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar", escreveu.

"Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao Presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo", completou Valdemar Costa Neto.

