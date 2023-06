'Vou conversar com meus advogados e o recurso vai pro STF', diz Bolsonaro antes de julgamento

Antes do julgamento que pode deixá-lo inelegível pelo período de oito ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu, em entrevista à Rádio Itatiaia, na manhã desta sexta-feira (30), que vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Se costuma, no Brasil, ver julgamento por corrupção, outras coisas. Pela primeira vez abuso de poder político. Vou conversar com meus advogados e o recurso vai para o Supremo Tribunal Federal", disse.

O TSE retoma às 12h desta sexta-feira o julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) apresentada pelo PDT e que pede a inelegibilidade do ex-presidente. No processo, o partido acusa Jair Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por suas declarações que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

VEJA MAIS

Até o momento, o placar está em 3 a 1 pela inelegibilidade do ex-presidente. Faltam ainda os votos da ministra Cármen Lúcia e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes.