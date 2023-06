Bolsonaro diz que Lula pode começar eleição 2026 em vantagem: 'No momento, sou opção da direita'

Nesta sexta-feira (30), dia do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do processo que pode deixá-lo inelegível para as eleições 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode começar a próxima corrida eleitoral à Presidência da República em vantagem. “Nomes, têm bastante por aí. Mas, no meu entender, se Lula disputar a reeleição com qualquer outro candidato, a vantagem dele será enorme, pelo conhecimento que as pessoas mais humildes têm dele”, disse. As declarações foram dadas durante entrevista concedida à Rádio Itatiaia.

“No momento, sou opção da direita. Tem muita gente boa na direita, mas acho que não tem um lastro, ainda, não é conhecido nacionalmente o suficiente para disputar uma eleição presidencial. Não vou citar nomes para não termos ciúmes, pois posso esquecer de alguém. Fizemos boas lideranças”, continou o ex-presidente.

Questionado sobre os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ele elogiou os gestores, mas demonstrou que ainda não há nada definido para a disputa ao Planalto.

“Pode ser 2030, 2034 ou 2038. São bons nomes. Tive bom relacionamento com Zema. Infelizmente, não nos acertamos por ocasião do primeiro turno — o partido dele tinha um candidato (Felipe d’Avila). Acho que se tivéssemos feito essa articulação lá atrás, o resultado poderia ser diferente”, pontuou.