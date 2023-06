'Divulgaram barbaridades a meu respeito sem interferência do TSE', diz Bolsonaro

“É justo? Pode o TSE me impedir de divulgar imagens do Sete de Setembro? De divulgar foto do Lula com boné CPX na cabeça? Ele foi se reunir com a nata do quê no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro? Lá eu não tenho coragem de entrar nem no caveirão da PM!”, declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em entrevista à Radio Itatiaia na manhã desta sexta-feira (30), antes do julgamento que pode deixá-lo inelegível pelo período de oito anos.

O político do PL critica a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e sugere que não houve imparcialidade do tribunal na última disputa eleitoral.

“Pode me proibir de mostrar imagens do meu discurso na ONU ou na embaixada do Reino Unido durante o enterro da rainha? Por quê me proibir de divulgar imagens do Lula defendendo o aborto ou falando que o pobre coitado que rouba um celular é para tomar uma cervejinha?”, questionou. “Agora, divulgaram barbaridades a meu respeito sem interferência do TSE”, completou.