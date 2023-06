Bolsonaro diz que esquerda quer vencer eleição 2026 por 'WO': 'eleger Lula por aclamação'

Em entrevista a jornalistas antes do início do julgamento da ação que pede a sua inelegibilidade, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na manhã desta quinta-feira (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que, "pensando pela esquerda", o resultado pode fazer com que não haja "um concorrente à altura" e que, assim, uma possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreria "por aclamação".

As declarações foram dadas no Aeroporto de Brasília, antes de Bolsonaro embarcar para o Rio de Janeiro.

"O que parece que a esquerda quer: ter uma eleição em 2026 sem concorrente, 'WO'", declarou o ex-presidente, afirmando ainda que a ideia seria "eleger o Lula por aclamação".

O TSE julga uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) apresentada pelo PDT, que questiona declarações que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. O partido pede a inelegilidade de Bolsonaro e de seu vice na chapa que concorreu à Presidência nas Eleições 2022, Walter Braga Netto, pelo período de oito anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação