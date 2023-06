Julgamento Bolsonaro: Ministro André Ramos vota pela inelegibilidade do ex-presidente

O julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do processo que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político já teve quatro dos sete votos revelados. Depois do relator Benedito Gonçalves e dos ministros Raul Araújo Filho e Floriano de Azevedo, foi a vez de André Ramos revelar seu voto. Ele acompanhou o relator pela procedência da ação ajuizada pelo PDT, que pediu a inelegibilidade do ex-presidente pelo período de 8 anos. Com isso, o placar já está 3 a 1 pela condenação do presidente.

Até o momento, apenas Raul Araújo divergiu de Benedito Gonçalves e votou para manter Bolsonaro elegível. Faltam ainda os votos de Carmén Lúcia, Kássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente da Corte.