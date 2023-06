Julgamento Bolsonaro: André Ramos diz que liberdade de voto ficou viciada com ações de ex-presidente

O quarto ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a votar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) 0600814-85, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, na manhã desta quinta-feira (29), é André Ramos Tavares.

No resumo do seu parecer, ele afirmou que as ações de Bolsonaro tiveram a capacidade de viciar a liberdade do voto da população. O contexto da fala foi dado em uma análise sobre a importância das mídias digitais na atualidade.

“As redes digitais são capazes de disseminar desinformação de maneira massiva, brutal, instantânea e global. Na era digital, o caos informativo pode ser facilmente instaurado. É grave quando o estado de caos informativo se instala na sociedade e, mais grave ainda, se esse estado é planejado e advém de um discurso do presidente da República. A confiança dos eleitos nas instituições democráticas deixa de existir e, com isso, a própria liberdade de voto fica viciada”, afirmou André.

Quem é André Ramos Tavares, quarto ministro a votar no julgamento de Bolsonaro

André Tavares Ramos é recém-chegado no TSE. Ele foi empossado em 30 de maio, após a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma cadeira no tribunal junto de Floriano de Azevedo Marques.

O nome de André também constava em uma lista apresentada pelo STF no começo do ano e contou com o apoio de Moraes.