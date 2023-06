‘Não pode ser tabu no Brasil discutir certos assuntos’, diz Bolsonaro antes de julgamento no TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma coletiva à imprensa, minutos antes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomar o julgamento do processo que pode deixá-lo inelegível para as eleições à Presidência da República de 2026. “Tem alguns fatos que a gente tem que mostrar pra vocês. Não pode ser tabu no Brasil você discutir certos assuntos”, declarou, referindo-se ao fato do processo em análise pela Justiça Eleitoral questionar declarações que ele deu durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, colocando em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral.

Bolsonaro fez referência novamente a manifestações de políticos aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que também questionavam a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Durante a coletiva desta quinta-feira, ele citou um projeto de 1999 de José Dirceu, apresentado na Câmara dos Deputados, para criação de uma comissão de acompanhamento para o voto eletrônico.

O ex-presidente observou que em um trecho da justificativa, Dirceu afirma que, “como afirmou o próprio Tribunal Superior Eleitoral durante o último pleito de 98”, não existe sistema isento de falhas.

“O próprio TSE reconhece, como está no projeto do José Dirceu”, argumentou Bolsonaro.

Ele voltou a lembrar, também, que o ministro da Previdência Social do governo Lula e presidente licenciado do PDT – partido que ingressou com a ação no TSE – Caros Luppi, já defendeu o voto impresso.

“Qual o problema você apresentar propostas para aperfeiçoar aquilo que é a alma da democracia. O que nós podemos dar para a população é a garantia de que as eleições foram transparente e segura”, declarou Bolsonaro.