Julgamento Bolsonaro: sessão é retomada na manhã desta quinta-feira com voto dos ministros

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, na manhã desta quinta-feira (29) o julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) 0600814-85, que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu candidato a vice na chapa que concorreu à Presidência da República nas Eleições 2022, Walter Braga Netto, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No processo em análise, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) questiona a conduta do ex-presidente por suas declarações que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

Na sessão de terça (27), o relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, por oito anos. Para ele, houve responsabilidade direta e pessoal do ex-presidente ao praticar “conduta ilícita em benefício de sua candidatura à reeleição”. O prazo de inelegibilidade é contado a partir das Eleições 2022. Por isso, a decisão, se confirmada, pode impactar nos planos de uma possível candidatura de Bolsonaro à Presidências nas eleições 2022.

De acordo com informações divulgadas pela Justiça Eleitoral, a sessão desta quinta-feira terá início com o voto do ministro Raul Araújo, e, em seguida, votam os ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal.

O TSE reservou três sessões para a análise do processo, nos dias 22, 27 e 29 deste mês. No primeiro dia, houve a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, com um resumo da tramitação da ação no Tribunal. Também foram apresentados os argumentos do representante do PDT, do advogado de defesa dos acusados, e do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral).