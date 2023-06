'Não seria de estranhar um pedido de vista', diz Tarcísio Vieira, advogado de Jair Bolsonaro

Pós-Graduações

Capes aprovou quatro cursos na Uepa: são doutorados, em Enfermagem e Ciências da Religião, e mestrados (Música; Reabilitação).



Melhores

A USP bota o Brasil na lista das 100 melhores universidades do mundo, pela 1ª vez. É a 85ª no QS World University, divulgado ontem.

(J.Bosco)

"Não seria de estranhar um pedido de vista"

TARCÍSIO VIEIRA, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento da ação pelo TSE que pode torná-lo inelegível. Vieira, que já foi ministro no tribunal, diz que o caso é complexo e, por isso, é tradição o pedido.

XENOFOBIA

REPÚDIO

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Pará requerimento para que seja proferido voto de repúdio contra os comentaristas Cristiano Beraldo e Tiago Pavinatto, do programa “Os Pingos nos Is”, veiculado pela rádio e TV Jovem Pan News. Os dois são acusados de xenofobia ao falar da escolha de Belém como cidade sede da COP 30 em 2025. Nas palavras de Beraldo, a capital paraense “não tem nada”. “As pessoas estão ali ainda se movendo através de embarcações extremamente velhas e inadequadas, uma vez por outra tem um naufrágio onde as pessoas morrem e é aquele absurdo”.



FRACASSO



Em outro trecho ele afirmou que em Belém “a população paraense não tem sequer luz elétrica e internet: “Essas pessoas não têm saneamento básico, não têm muitas vezes luz elétrica, não têm acesso a internet, não têm nada... Essa é a realidade hoje da população Amazônica”. Já Pavinatto disse que a COP-30 tem todos os ingredientes para “ser mais um grande fracasso sediado pelo Brasil”. As falas geraram protestos nas redes sociais. O requerimento foi apresentado pela deputada Lívia Duarte (Psol)

CÍRIO

DEFINIÇÃO



Maior romaria, entre as que fazem parte da Quadra Nazarena, o traslado da Basílica Santuário para Ananindeua e Marituba, na sexta-feira que antecede o Círio, terá percurso semelhante ao do ano passado, passando por vias como as avenidas Nazaré, Magalhães Barata e Almirante Barroso, e pelas rodovias BR-316, Transcoqueiro, Mário Covas. A duração prevista é de 10 horas e a expectativa é de que a procissão envolva cerca de 1,5 milhão de pessoas. Os detalhes foram definidos durante encontro que reuniu a Diretoria da Festa de Nazaré e o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pelas obras do BRT.

ÁGUA

CADASTRO



Termina na sexta-feira, 30, o prazo para realizar o recadastramento junto ao programa social “Água Pará”, da Companhia de Saneamento do Estado. A atualização pode ser feita pelo site ou pessoalmente nas Centrais de Atendimento da Cosanpa. Quem deixar de fazer o recadastramento poderá perder o benefício. Lançado em 2021 pelo governo do Estado, o programa já beneficiou mais de um milhão de pessoas em 54 municípios paraenses, isentando de pagamento famílias que consomem até 20 metros cúbicos (equivalente a 20 mil litros de água) por mês.

GESTÃO

PREVIDÊNCIA



O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará lançou um sistema que permite, aos servidores públicos do Estado, acompanharem, em tempo real, os demonstrativos de suas contribuições previdenciárias. Com a conclusão do último recenseamento, o instituto identificou falta de contribuição previdenciária de servidores estaduais cedidos para prefeituras, licenciados sem remuneração e ocupantes de cargo eletivo. Em alguns casos os valores estavam sendo repassados a outros regimes de previdência, o que poderia causar problemas aos contribuintes.

MULHERES

INSULTO



O vereador de Ananindeua Zezinho Lima (PL) está novamente no centro de uma polêmica. Durante manifestação, na última semana, contra os casos de feminicídio no município, Lima usou a tribuna para acusar as manifestantes da Frente Feminista de serem “maconheiras” e de terem ido para a manifestação “de virada”, direto do Arraial do Pavulagem. O vídeo com a fala viralizou nas redes sociais e o tom agressivo do vereador gerou revolta. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados cinco casos de feminicídio Região Metropolitana de Belém.

MÉDICOS

FORMATURA

A Universidade Federal do Pará antecipou o calendário do curso de Medicina para que alunos concluintes possam se inscrever no programa Mais Médicos, do governo federal. Com isso, as provas finais devem ser realizadas até 19 de junho e a colação de grau, na Secretaria, será no dia 26 de junho, exclusivamente para os discentes aprovados e listados no edital. A medida atendeu a um pedido do Sindicato dos Médicos do Pará, que havia sido procurado por estudantes que temiam perder a inscrição por falta de tempo hábil para emissão do registro no Conselho Regional de Medicina.

EM POUCAS LINHAS

► A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), reinaugura, na sexta-feira, 30, na Ilha do Combu, o Anexo Escolar Santo Antônio. O investimento foi de R$ 335, 7 mil. A Escola Santo Antônio é a 25ª unidade educativa entregue pela atual gestão.

► Será realizado hoje, na sede do Banco da Amazônia, em Belém, o terceiro evento do ciclo preparatório para a 8ª edição do Fórum do Desenvolvimento, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). O tema do seminário será “Ecossistema Amazônia: inovação, bioeconomia e agronegócio sustentável”.

► O município de Belém vai formar uma nova turma de agentes ambientais que estarão aptos a fiscalizar e promover a educação ambiental e sanitária junto à população dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação. O treinamento dos novos agentes ambientais será realizado pelo Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), no salão da igreja de São Judas Tadeu, no bairro da Cremação, nesta quinta-feira, 29 de junho, das 18h às 22h. O público é formado por conselheiros da cidade e pelos membros das Comissões de Fiscalização de Obras e Serviços (Cofis) desses bairros.

► A Caravana Nacional das Prerrogativas da OAB desembarca hoje em Belém. A visita é uma ação da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, com o apoio da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas.

► A companhia Vale anunciou que vai fazer aportes de R$ 400 milhões no Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, localizado em Brumadinho (MG). Metade dos recursos será feita via lei de Incentivo à Cultura e a outra metade com recursos próprios, sem dedução de impostos. Os recursos devem ser usados, principalmente, na ampliação da entrada gratuita e na expansão dos projetos educativos.