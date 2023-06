Julgamento Jair Bolsonaro: entenda o julgamento e o que acontecerá hoje com o ex-presidente

Nesta terça-feira (27/06), a Corte Eleitoral retomará o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), com a apresentação do voto do relator da ação, ministro Benedito Gonçalves. A sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciará às 19h, com o voto do relator da ação, ministro Benedito Gonçalves.

O julgamento seguirá com as falas os ministros Raul Arajújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, ministra Cármem Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por fim, o presidente da corte, Alexandre de Moraes. Se for considerado culpado, Jair Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos.

Do que Jair Bolsonaro é acusado?



O ex-presidente é acusado de abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação, por este motivo, Jair Bolsonaro pode perder os direitos políticos por oito anos, logo, não poderá se candidatar a cargos políticos nas próximas eleições.

Por que Bolsonaro está sendo julgado?



A ação contra o ex-presidente já tramita no TSE desde agosto do ano passado e foi proposta pelo PDT, três dias depois do início oficial da campanha presidencial. Na época, Bolsonaro reuniu com mais de 70 embaixadores no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, quando questionou o sistema de votação eletrônico brasileiro, que é feito por urnas eletrônicas. Na época, Bolsonaro atacou também o TSE, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é "completamente vulnerável".

De acordo com o PDT, ao apresentar a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), "o ataque à Justiça Eleitoral e ao sistema eletrônico de votação fazem parte da sua [de Bolsonaro] estratégia de campanha eleitoral". O general Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, também é réu na ação;

O que pode acontecer com Jair Bolsonaro se for condenado?

Se for condenado e perder os direitos políticos, Bolsonaro não poderá disputar as próximas três eleições. Ou seja: ele ficaria inelegível até outubro de 2030, ficando de fora dos pleitos de 2024, 2026 e 2028, mas ainda terá chance de participar do pleito de 2030.

O que Jair Bolsonaro diz para se defender?



A principal linha de defesa de Jair Bolsonaro é que a reunião com os embaixadores foi um ato de governo, não de campanha. "Não havia, dentre os presentes, qualquer ator ou player do processo eleitoral em curso! Perceba-se: o público-alvo da exposição nem sequer detinha cidadania e capacidade ativa de sufrágio", diz ele em sua defesa.

A partir desse argumento principal, a defesa puxa outras questões técnicas, como, por exemplo, a incompetência da Justiça Eleitoral para analisar o caso.