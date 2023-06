Julgamento de ação contra Jair Bolsonaro é suspenso e retornará nesta sexta-feira (30); entenda

Foi suspenso às 13h desta quinta-feira (29), o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que ocorre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele é acusado de abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação, por este motivo, Jair Bolsonaro pode perder os direitos políticos por oito anos, logo, não poderá se candidatar a cargos políticos nas próximas eleições.

Até o momento, quatro ministros já votaram, são eles: Benedito Gonçalves, Raul Araújo Filho, Floriano de Azevedo e André Ramos. O placar até o momento é de 3 x 1 pela inelegibilidade do ex-presidente.

Faltam votar os ministros Carmém Lúcia, Kássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

A ação contra o ex-presidente já tramita no TSE desde agosto do ano passado e foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), três dias depois do início oficial da campanha presidencial de 2022. Na época, Bolsonaro reuniu com mais de 70 embaixadores no Palácio da Alvorada, em 18 de julho do mesmo ano, quando questionou o sistema de votação eletrônico brasileiro, que é feito por urnas eletrônicas. Na época, Bolsonaro atacou também o TSE, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é "completamente vulnerável".

Caso seja condenado, o político do PL ficará oito anos sem poder concorrer em eleições. O julgamento é feito por sete ministros: Carmén Lúcia (STF), Benedito Gonçalves (STJ), Raul Araújo Filho (STJ), André Ramos (TSE), Floriano de Azevedo, Alexandre de Moraes (STF) e Kássio Nunes Marques.