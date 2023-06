Julgamento Jair Bolsonaro: veja como vota cada ministro sobre a inelegibilidade do ex-presidente

Nesta quinta-feira (29/06), a Corte Eleitoral retomou o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) com o voto dos demais seis ministros. Na terça-feira (27/06), o relator da ação, Benedito Gonçalves, já havia dado seu voto a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

Veja como cada ministro vota sobre a inelegibilidade do ex-presidente



1 - Benedito Gonçalves (relator da ação): votou a favor da ação

2 - Raul Araújo (STJ): votou contra a ação, a favor de Jair Bolsonaro

3 - Floriano Marques (TSE): votando agora

4- André Ramos (TSE)

5 - Cármen Lúcia (STF)

6 - Kássio Nunes Marques (STF)

O que pode acontecer com Jair Bolsonaro se for condenado?

Se for condenado e perder os direitos políticos, Bolsonaro não poderá disputar as próximas três eleições. Ou seja: ele ficaria inelegível até outubro de 2030, ficando de fora dos pleitos de 2024, 2026 e 2028, mas ainda terá chance de participar do pleito de 2030.

O que Jair Bolsonaro diz para se defender?



A principal linha de defesa de Jair Bolsonaro é que a reunião com os embaixadores foi um ato de governo, não de campanha. "Não havia, dentre os presentes, qualquer ator ou player do processo eleitoral em curso! Perceba-se: o público-alvo da exposição nem sequer detinha cidadania e capacidade ativa de sufrágio", diz ele em sua defesa.

A partir desse argumento principal, a defesa puxa outras questões técnicas, como, por exemplo, a incompetência da Justiça Eleitoral para analisar o caso.