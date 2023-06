Julgamento Bolsonaro: Alexandre de Moraes também acompanha voto do relator

O último ministro a votar no julgamento que tornou Jair Bolsonaro (PL) inelegível é Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda no início da leitura de seu parecer, ele afirmou que acompanha, de forma integral, o voto do relator do caso, Benedito Gonçalves.

A sessão desta sexta-feira (30) iniciou com o voto de Cármen Lúcia, que também concordou com a relatoria da ação. Após, o ministro Kássio Nunes Marques discordou da ação e considerou improcedente a inelegibilidade do ex-presidente.

Bolsonaro é alvo de processo que investiga abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião realizada em junho de 2022 com um grupo de embaixadores.

O evento foi no Palácio do Planalto. Anterior ao voto de Nunes Marques, a ministra Cármen Lúcia considerou que as ações tiveram caráter eleitoral e foram consideradas propaganda.