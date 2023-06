'É uma injustiça comigo, meu Deus do céu', diz ex-presidente Bolsonaro sobre julgamento no TSE

Na manhã desta quinta-feira (29), antes de embarcar para o Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou com a imprensa no Aeroporto de Brasília sobre a ação que pede a sua inelegibilidade Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"É uma injustiça comigo, meu Deus do céu. Me aponte algo de concreto que eu fiz contra a democracia. Joguei dentro das quatro linhas o tempo todo. Quase toda a semana tinha uma ação do Supremo em cima de mim, pra cumprir isso, cumprir aquilo. Cumprimos tudo. Sempre joguei dentro das quatro linhas", declarou o presidente, sobre o caso.

"Será que meu crime foi fazer a coisa certa ao longo de quatro anos? Olha o que nós enfrentamos no Brasil, problemas dos mais variados, como pandemia, guerra lá fora, crise hídrica. Entregamos o Brasil em situação econômica muito melhor do que recebemos", completou.

Na ação, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) pede a inelegibilidade de Bolsonaro e de seu vice, Walter Braga Netto, na chapa que concorreu à Presidência nas Eleições 2022, por por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O partido questiona declarações que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.