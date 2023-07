Presidente Lula afirma que inelegibilidade de Bolsonaro 'não afeta estabilidade do governo'

Pela primeira vez, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), abordou publicamente a inelegibilidade de seu adversário, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Durante sua visita ao treino da Seleção Feminina de Futebol no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no último sábado (1º/7), Lula afirmou que a decisão dos ministros do TSE de excluir Bolsonaro das eleições até 2030 não afeta a estabilidade de seu governo.

Lula declarou aos jornalistas: "Essa é uma questão da Justiça e não me diz respeito. Bolsonaro sabe o que fez. Se ele agiu corretamente, será recompensado. Se ele errou, será julgado e punido pelo seu erro. Isso é um assunto da Justiça que não afeta a estabilidade do governo".

Na sexta-feira (30/6), o TSE determinou a inelegibilidade de Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado por 5 votos a 2 devido aos ataques que fez ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. O tribunal considerou que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Com essa decisão, o líder da extrema-direita brasileira fica impossibilitado de concorrer a qualquer cargo eletivo pelos próximos oito anos, a partir de 2022.