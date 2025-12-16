Flávio Bolsonaro diz que só abre mão de candidatura à Presidência para o pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou nesta terça-feira, 16, a possibilidade de abrir mão de sua candidatura à Presidência da República. Ele descartou ceder o posto para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O parlamentar reafirmou que só deixaria a postulação para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. A declaração foi feita após o senador visitar o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

"O meu nome está colocado. A indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro", disse ele a jornalistas. O senador enfatizou que só abriria mão da candidatura "se for para Jair Messias Bolsonaro" e que, para isso, o ex-presidente "tem que estar livre e nas urnas", cenário que ele considerou não ser o atual.

Busca por apoio político

Flávio Bolsonaro voltou a comentar sobre a resistência de partidos de centro, como PSD e Republicanos, ao seu nome. Ele afirmou que busca o apoio dessas legendas, "nem que seja em um segundo momento".

"O que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. E pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro", declarou o senador.

Ele reiterou a convicção de que, mesmo que não haja união no primeiro momento, "certamente no segundo momento nós estaremos" juntos, referindo-se aos partidos que atualmente demonstram resistência.