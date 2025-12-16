STF determina transferência de ex-deputado TH Joias para presídio federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-deputado estadual TH Joias para um presídio federal. Antes, o ex-parlamentar estava detido no sistema penitenciário estadual do Rio de Janeiro.

A decisão de Moraes foi proferida no âmbito da operação que resultou na prisão do desembargador Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O desembargador é suspeito de vazar informações da investigação que envolvia TH Joias.

A ordem de transferência já foi comunicada às autoridades estaduais responsáveis. O ex-deputado foi preso por suspeita de ligação com uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e armas.

Segurança Reforçada em Presídio Federal

Presídios federais possuem um esquema de segurança mais rigoroso, impondo maiores restrições aos detentos. Esta medida visa aprimorar o controle sobre o ex-deputado durante o processo judicial.

Detalhes do Mandato e Prisão

No momento da prisão, TH Joias exercia o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. No entanto, ele era suplente e perdeu a cadeira parlamentar após ser detido, devido ao retorno do titular do cargo.