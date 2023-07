Deputada federal defende Michelle Bolsonaro após polêmica com prótese ocular em evento do PL

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) saiu em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) após a repercussão de um vídeo em que ela retira sua prótese ocular durante um evento voltado para mulheres do Partido Liberal.

Amália expressou sua opinião em um vídeo compartilhado nas redes sociais, afirmando que a retirada da prótese "não é um problema" para ela, e que esse gesto a fortalece em sua luta. Ela declarou: "Eu me sinto bonita tanto com a prótese quanto sem ela". O incidente, que gerou críticas nas redes sociais, ocorreu no sábado (15) em João Pessoa.

Deputada destaca lei aprovada com "esforço" de Michelle

A deputada também ressaltou a relação de amizade e proximidade que possui com a ex-primeira-dama, destacando: "Se não fosse pela Michelle, o país não teria reconhecido pessoas que possuem deficiência visual monocular como indivíduos com deficiência. Foi graças aos esforços dela que o presidente Bolsonaro sancionou a lei em 2021".

Amália enfatizou que a retirada de sua própria prótese nunca a constrangerá, e que, pelo contrário, aceitar-se como é lhe dá forças para lutar por aqueles que passam pela mesma situação que ela enfrentou. Ela afirmou: "Tirar minha prótese nunca será motivo de constrangimento para mim".

Durante o evento, Michelle entregou o microfone à deputada Amália, condicionando a devolução à retirada da prótese. Ao receber a prótese de Amália, a ex-primeira-dama a guardou em seu próprio bolso.