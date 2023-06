Lula no Pará: 'se dependesse da elite brasileira não estaria aqui', diz presidente em Abaetetuba

“Se dependesse da elite brasileira eu não estaria aqui”. É o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda em Abaetetuba, na manhã deste sábado (17). Ainda durante o discurso, Lula afirmou que está na Presidência da República “por causa do trabalhador, do povo pobre desse país. Eu tenho consciência disso”.

O presidente também disse que as pessoas mais humildes, mais vulneráveis, as que menos ganham, “merecem a atenção do estado brasileiro, da prefeitura e dos governadores”. Ainda segundo Lula, “uma cidade, um estado ou um país em que apenas uma minoria da sociedade tem muito dinheiro e o resto não tem nada é um estado que tem miséria, tem fome, tem violência, tem prostituição. E, muitas vezes, é dominado por coisas que a gente não gostaria”.

LEIA TAMBÉM:

Lula viajou para Abaetetuba para a cerimônia de entrega de 222 unidades habitacionais do residencial Angelin, construído por meio do programa Minha, Casa, Minha Vida. Além de Abaetetuba, o presidente cumpre agenda na capital paraense, onde participa da Cerimônia de Oficialização da COP-30 em Belém, no Porto do Futuro II, localizado na Avenida Marechal Hermes - Praça Pedro Teixeira - Centro Belém-PA (Companhia Docas do Pará).