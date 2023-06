Lula no Pará: Presidente fala sobre COP 30 e assina ordem de serviço para Porto Futuro II em Belém

Após a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Abaetetuba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguiu para a Avenida Marechal Hermes - Praça Pedro Teixeira, em Belém. No local, ele participa de cerimônia para falar sobre a preparação da capital paraense para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá em 2025, na capital paraense.

Lula em Belém acompanhado de autoridades em Belém do Pará (Igor Mota / O Liberal)

Ao lado do governador Helder Barbalho, Lula também vai assinar a ordem de serviço para a obra do Porto Futuro 2. Diversos políticos acompanham o presidente em sua agenda no Pará, entre eles o senador do Amapá Randolfe Rodrigues e o ministro Jader Filho.

Estão presentes no evento os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dwerck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader filho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a Caixa, assinaram o termo de autorização das obras do parque Urbano São Joaquim, em Belém, no valor de 134 milhões. "Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. Belém vai sediar em 2025 o maior evento do meio ambiente realizado pela ONU. Isso, presidente, é graças a sua sensibilidade. Nós, nos últimos quatro anos, não tivemos um olhar para o meio ambiente e agora podemos estar aqui hoje celebrando esse momento são importante", declarou Jader Filho. “É importante que as pessoas que valorizam o meio ambiente venham falar da Amazônia conhecendo a amazonia”, completou.

VEJA MAIS

Ele também respondeu às declarações de quem afirma que Belém não está preparada para receber um evento como a COP 30. "Quem faz o círio de Nazaré, que bota 2 milhões de pessoas nessa cidade, vai fazer a melhor cop de todos os tempos".

A ministra Esther Dweck assinou com o diretor da festa de Nazaré, Antônio Salame, o contrato de cessão do espaço ao lado da Basílica para obras na área do centro social de Nazaré, pelo período de 10 anos. Segundo Esther, no local deve funcionar um Museu do Círio.