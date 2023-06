Lula no Pará: Parlamentares e apoiadores avaliam como positiva agenda do presidente

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram dentro e fora do evento realizado no Galpão da Companhia Docas do Pará (CDP), ao lado da Estação das Docas, neste sábado (17). Entre deputados e vereadores, eleitores e representantes do empresariado local, as palavras de quem compareceu à agenda foram de incentivo e apoio à presença do petista em território paraense.

O deputado estadual Carlos Bordalo (PT) acredita que o Brasil esteja atravessando um “período muito promissor de retomada de muitas coisas para a Amazônia e para o Pará”. Na opinião do parlamentar, o presidente Lula tem sinalizado que quer “virar a página” do papel da Amazônia e do Pará, tornando a região menos subordinada ao governo federal.

Entre as medidas anunciadas, a mais importante para o deputado é a realização da COP 30 em Belém. “É a mais importante atividade, o evento de debate climático, e isso sinaliza para onde o Pará tem que ir, revendo os seus próprios conceitos de desenvolvimento, implementando novos circuitos de atividades produtivas, sinalizando muito mais para valorizar a biodiversidade Amazônica, equilíbrio ambiental e social. Então, nós estamos animados, estamos bastante otimistas que, se Deus quiser, em pouco tempo, reduziremos a desigualdade nesse Estado”, afirma.

Vereador de Belém, Neném Albuquerque (MDB) também considera o evento “muito importante” para a capital paraense. Além disso, avalia como positiva a construção da segunda etapa do Porto Futuro: “É mais um espaço aqui sendo doado pelo governo federal, que vai transformar o turismo, dar incentivo também para os nossos artesanatos, e é muito importante a visita do presidente aqui”, diz. Projetos como esses, na opinião do parlamentar, poderão trazer várias reformas e melhorias nas áreas de transporte público e habitação, por exemplo.

Também vereador da capital, Renan Normando (Podemos) destaca a importância de ter a presença do presidente Lula em Belém, em parceria com o governador do Estado, Helder Barbalho” Que com essa COP 30 nós consigamos trazer cada vez mais investimentos que a nossa cidade e que o nosso Pará precisam. Então, é muito importante a presença do Lula aqui nesse evento e, se Deus quiser, daqui para frente, Belém vai se desenvolver cada vez mais”.

Apoio

O professor Ronaldo Campelo, de 53 anos, é apoiador do presidente Lula e foi até o local ao lado da esposa. Ele é de Abaetetuba e, como não pode estar na cidade para a retomada do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, optou por participar da agenda em Belém, onde mora. Além de também manifestar seu apoio às medidas envolvendo a COP e o Porto Futuro II, o professor afirma ter ido ao evento para reencontrar companheiros e “curtir um pouco”.

“É um momento importante para a nossa cidade, fundamental e eu diria até tardio, porque nós somos amazônidas e se discute meio ambiente e sustentabilidade e nunca a Amazônia foi protagonista nisso. É um momento determinante, um divisor de águas Belém representar hoje a discussão do controle climático no planeta. Depois do que vivenciamos não apenas nesses quatro anos do governo Bolsonaro, mas uns oito anos nesse campo mais progressista, é fundamental que ele se reorganize para defender uma agenda contra a organização e o crescimento de um movimento conservador na sociedade brasileira”, opina.

Economia

Para o setor empresarial, a realização da COP 30 em Belém também é positiva. A presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabeth Grunvald, diz que a categoria está “super feliz” e que essa semana foi de “ótimas notícias”. Segundo a representante, empresários encontraram, no café da manhã de sábado (17), o ministro das Relações Exteriores e toda a comitiva do governo federal para prospectar alguns espaços para a COP.

“Hoje o presidente vem entregar os sete galpões para o governo do Estado e assinar a ordem de serviço do Porto Futuro II, portanto, é só alegria, é só otimismo. As entidades empresariais estão a postos, de mãos dadas e prontas para a gente fazer a melhor COP que a gente já teve. E temos as condições, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar e muito trabalho bom para fazer”, argumenta.

Já o diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae-PA), Rubens Magno, garante que o impacto da COP 30 para os pequenos de Belém vai ser “muito grande”. Ele também destaca que o Sebrae está “completamente preparado” para ajudar o empresariado a alavancar seus processos.

“Sem dúvida, esse momento de assinatura de vários projetos, é uma forma de nós, cada vez mais, mostrarmos para a população amazônica a nossa força, a nossa pujança, mas, principalmente, a nossa organização como setor produtivo. Todas as federações estão irmanadas e direcionadas pelo governador para exatamente fazermos uma diferença muito grande no Estado do Pará e em Belém da Amazônia”.