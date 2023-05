Ibama x Petrobras: Marina Silva e Alexandre Silveira se reúnem para debater exploração de petróleo

Em meio à crise dentro no governo envolvendo posicionamentos contrários sobre a exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, região que abrange o litoral norte entre, do Amapá até o Rio Grande do Norte, os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Marina Silva (Meio Ambiente) terão uma reunião, nesta terça-feira (23), para discutir o tema.

O encontro, que será mediado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, contará também com a presença do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, e do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Na semana passada, o Ibama negou licença para a perfuração de um bloco a 160 de Oiapoque (AP), no extremo norte do país, na foz do rio Amazonas, sob o argumento de que a área abriga unidades de conservação, terras indígenas e grande biodiversidade marinha, com espécies ameaçadas de extinção, e que a Petrobras não conseguiu demonstrar todas as condições de segurança necessárias para a atividade.

Alexandre Silveira orientou a Petrobras a manter no local a estrutura montada para a perfuração. Depois, a estatal confirmou que vai recorrer da decisão do Ibama.