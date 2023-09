Funções de Janja são questionadas por deputados; Comissão chamará ministros para esclarecimentos

Foram aprovados nesta quarta-feira (27), na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requerimentos para convidar seis minitros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo que três deles - Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria Geral) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) - serão chamados para dar esclarecimentos sobre as funções da primeira-dama Janja da Silva.

Os pedidos foram apresentados pelo deputado Evair de Melo (PP-ES) e pedem explicações sobre “as notícias relacionadas à possibilidade e competência da primeira-dama, Janja da Silva, em assumir a agenda presidencial”.

VEJA MAIS

O presidente Lula, que tem 77 anos, será submetido à cirurgia por causa de artrose na articulação que fica entre o fêmur e a bacia na próxima sexta-feira (29). De acordo com especialistas, ele deve ficar de um a dois dias na UTI para monitoramento e o processo de recuperação deve durar cerca de uma semana. Mesmo após retornar às atividades, o petista ainda deve ficar recluso no Palácio da Alvorada por cerca de 3 semanas.

Durante a reunião do colegiado, o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) afirmou que “é assustador aventar que uma primeira-dama, de maneira ilegal e inconstitucional, assuma compromissos e represente o governo do Brasil em agendas que são próprias do presidente da República”.

Por outro lado, Tadeu Veneri (PT-PR) argumentou que parte dos convites aos ministros se baseia em informações publicadas na mídia e surgiram a partir de suposições. "Acho que poderíamos fazer por fatos específicos”, disse.

Além dos três ministros chamados para falar sobre as funções de Janja, o colegiado também convites aos ministros Paulo Pimenta (Secom), para falar de gastos com publicidade oficial; Flávio Dino (Justiça e Segurança) para dar explicações sobre ações de prevenção e de enfrentamento da criminalidade; e Esther Dweck (Gestão e Inovação) para debater a reforma administrativa.