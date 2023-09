Primeira-dama Janja posta vídeo em que assiste homenagem à Amazônia na Times Square

A primeira-dama Janja Lula da Silva postou, em suas redes sociais, vídeo em que assiste uma apresentação em defesa da Amazônia exibida Times Square, em Nova York (EUA). “All Amazônia na Times Square. É urgente o planeta prestar atenção à Amazônia, à mudança climática e à proteção ambiental. É o Brasil em Nova York. É a Amazônia falando para o mundo”, escreveu, na legenda da imagem.

A apresentação faz parte da campanha All Amazônia, lançada na terça-feira (19) pelo Banco do Brasil, durante a Semana do Clima de Nova York e a abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outros líderes mundiais.

No vídeo exibido nos telões da avenida, foram mostradas imagens da floresta, indígenas e cocares, acompanhados de frases sobre a importância da preservação do bioma.

Como parte da programação da campanha, também houve uma apresentação musical de indígenas brasileiros. Em protesto contra a tese de que esses povos tradicionais só teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, os indígenas que se apresentaram levaram a faixa “marco temporal não”.