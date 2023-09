COP 30 ganha divulgação nos telões da Times Square

A Conferência das Partes (COP 30) vai estampar os telões da Times Square, em Nova Iorque. O Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, afirmou no perfil dele no Instagram, neste sábado (16), que a divulgação do evento, que está programada para ser realizada em 2025, em Belém, acontecerá durante a “Climate Week” (Semana do Clima), que começa a partir deste domingo (17), também em NY, e vai durar sete dias.

Segundo Helder, este é o segundo maior evento de meio ambiente do mundo. “Durante a Climate Week, em Nova Iorque, será divulgado nas telas da Time Square que Belém será a sede da COP30. Este é o 2º maior evento de meio ambiente do mundo”, compartilhou.

Climate Week

Desde 2009, este evento acontece todos os anos em Nova Iorque, de forma paralela à Assembleia Geral da ONU, reunindo líderes internacionais de empresas, governos e da sociedade civil para mostrar a ação climática global.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem presença confirmada. Ele integra a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Até quarta-feira (20), Haddad apresentará a investidores, autoridades e acadêmicos, o Plano de Transformação Ecológica do Brasil. O governo pretende fortalecer as relações internacionais no enfrentamento à crise climática.