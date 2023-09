Lula deve usar andador por 15 dias após cirurgia e Janja assumirá agenda presidencial, diz jornal

O presidente Lula deverá usar andador para se locomover, por mais de duas semanas, mais precisamente por 15 dias. No dia 29 deste mês, ele fará uma cirurgia no quadril e, por conta disso, precisará de auxílio para se mexer. É o que disse o jornal Folha de São Paulo, neste sábado (16). O período de recuperação pode levar um mês. Até lá, a primeira dama Janja vai assumir a agenda do presidente. Isso, conforme a divulgação da Folha, tem provocado tensão nos ministros do Estado, sobretudo os que não são tão próximos dela.

A expectativa é de que, enquanto estiver de repouso pela cirurgia, Lula fique no Palácio da Alvorada. Nesse tempo, ele terá à disposição um carrinho de golpe, cedido pela Itaipu Binacional, em casos de querer se locomover pelos jardins da residência oficial da Presidência.

No início do mês, o presidente já havia confirmado que sentia muita dor no quadril e que iria se submeter a uma cirurgia no final de setembro. O problema de Lula, uma artrose na ligação entre o fêmur direito e o quadril, incomoda o presidente desde a campanha eleitoral do ano passado e, segundo ele, tem piorado.

O presidente tem cuidado do problema com remédios e com intervenções como infiltrações, mas a dor, segundo o petista, não melhora por muito tempo. Ele já relatou estar trabalhando de mau humor por causa do problema.