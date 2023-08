Janja usa capa de celular com foto de suas cachorras durante live da Cúpula da Amazônia; veja

Durante sua participação na Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém nesta terça-feira (8), a primeira-dama Janja chamou a atenção não só por sua presença oficial no evento, mas também por um detalhe encantador em seu celular: a capa do aparelho com a foto de suas cachorrinhas de estimação, Resistência e Paris.

A imagem da capa, que mostra as duas correndo e brincando juntas na praia, apareceu durante a transmissão oficial do evento, enquanto Janja tirava algumas fotos.

A primeira-dama sempre declarou sua paixão pelos animais e adotou as duas vira-latas. Resistência foi a primeira a ser acolhida em sua família e até mesmo participou da posse do presidente Lula. Já Paris foi adotada mais recentemente e sempre aparece nas redes sociais, mas a sua história ainda não foi contada pelo casal.

No Dia do Vira-Lata, comemorado em 31 de julho, Janja postou uma foto ao lado de Lula e das duas cadelas, para conscientizar e incentivar a adoção. "Essa data foi criada pra conscientizar sobre a adoção de cães sem raça definida e eu posso dizer com toda convicção que adotar um vira-lata é um ato de amor pelo bichinho e por você também. Afinal, essa dupla alegra o nosso dia a dia e deixa a vida mais leve e divertida!", escreveu na publicação.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)