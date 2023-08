Janja destaca semana importante para Amazônia com eventos em Belém; vídeo

A primeira-dama Janja Lula da Silva usou seu perfil no Instagram, neste domingo (6), para falar sobre o evento que a capital paraense sediará nesta semana: a Cúpula da Amazônia. A socióloga destacou a importância do encontro e falou também sobre o Diálogos Amazônicos, promogramação que reuniu ONGs e representantes de governos da Amazônia neste final de semana.

“Semana importante pro Brasil e pros povos amazônicos! A partir de terça-feira (8) acontece, em Belém, a Cúpula da Amazônia. Antes da Cúpula começar, a cidade tá sediando os Diálogos Amazônicos, um evento com milhares de participantes da sociedade civil que vai resultar em propostas de políticas públicas sustentáveis pra região. Bora construir, juntos, o melhor futuro pra nossa Amazônia!”, escreveu Janja no Instagram.

No vídeo que acompanha a publicação, são exibidas algumas imagens do que aconteceu durante o Diálogos Amazônicos, que ocorre no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

