Janja aciona PF para fazer varredura de escutas

A primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, pediu que a Polícia Federal realizasse uma varredura no gabinete que ocupa no Palácio do Planalto. As equipes estariam em busca de possíveis equipamentos de escuta escondidos, mas nada foi encontrado, segundo informações divulgadas pelo colunista Rodrigo Rangel, do site Metrópoles.

LEIA MAIS:

O caso seria recente e a PF atendeu o pedido prontamente. O serviço ocorreu sob absoluta reserva, porém as fontes ouvidas pela coluna afirmaram que nenhum aparelho suspeito foi encontrado.

Janja não teria deixado claro se a medida era apenas preventiva ou se desconfiou de algum vazamento, no entanto a convocação da PF evidencia a desconfiança em relação ao trabalho dos militares.

Em governos anteriores, varreduras semelhantes costumavam ser feitas por serviços de inteligência militares, sobretudo o do Exército. No mesmo sentido, a primeira-dama preferiu que sua segurança pessoal fosse confiada a policiais federais e não a integrantes das forças armadas.