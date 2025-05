Temer, sobre anistia: acho que o mais útil seria que próprio STF fizesse dosagem das penas

O ex-presidente Michel Temer afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) deveria fazer uma dosagem das penas às pessoas envolvidas nos ataques do dia 8 de janeiro. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, ao ser questionado sobre a proposta de anistia aos condenados. A íntegra da entrevista irá ao ar hoje, às 20h30.

"Eu acho que o mais útil seria que o próprio Supremo Tribunal Federal fizesse uma nova dosagem das penas. Porque não foi apenas uma agressão a prédios públicos, foi agressão aos Poderes", disse ele, em um trecho divulgado pela emissora.

Questionado sobre as críticas em relação à intervenção do STF no papel dos demais poderes, Temer respondeu que a culpa não é da Corte. "Quando todos me dizem o Supremo agora se mete em todas as questões. mas a culpa não é do Supremo, a culpa na verdade foi da Constituinte. Nós trouxemos tudo para o texto constitucional. E, portanto, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal", ponderou.

Temer avaliou que seria difícil modificar o texto constitucional e afirmou que será necessário trabalhar com a realidade atual. Por outro lado, reconheceu a importância de que nenhum Poder ultrapasse os limites das competências dos demais.

Ele disse ainda que, se fosse presidente atualmente, atuaria pela implementação do sistema de governo semipresidencialista. Temer acrescentou que o País precisa de programas eficazes para enfrentar problemas básicos do País, como os das áreas de educação e segurança pública.