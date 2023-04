Primeira-dama, Janja, aceita convite e coordenará rede internacional de combate à desigualdade

Nesta quarta-feira (26), a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, anunciou que passará a coordenar a Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) no Brasil. O convite para o cargo foi feito durante viagem presidencial à Espanha, onde está localizada a sede da secretaria-geral da organização.

A OEI é uma instituição de cooperação multilateral, para fomentar a educação, ciência e cultura, com foco em desenvolvimento sustentável, nos países membros. "A rede está sendo criada para trabalhar transversalmente questões como a inclusão e o combate à desigualdade na Educação, Cultura e Direitos Humanos nos países membros", escreveu Janja na publicação.

Entre os países membros do grupo estão: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha,Guiné Equatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Segundo a primeira-dama, os trabalhos começarão rapidamente. "Na próxima semana, no escritório da OEI em Brasília, já realizaremos reunião do Grupo de Trabalho para defirnimos os objetivos estratégicos e as primeiras ações concretas da rede", concluiu. Janja acompanha o presidente Lula na viagem oficial à Península Ibérica, que se encerra nesta quarta (26).

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)