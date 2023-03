Janja deve ser nomeada para cargo não remunerado no Palácio do Planalto

A socióloga Rosângela Lula da Silva, primeira-dama do Brasil, deve ser nomeada para um cargo não remunerado no Palácio do Planalto. A ideia é que Janja fique no Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, segundo apontam especialistas, e participe de articulações políticas entre diferentes áreas da Esplanada e de aconselhamento ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

VEJA MAIS

Janja sempre foi muito ativa na vida política e, desde as eleições que tornaram Lula presidente pela terceira vez, tem tido lugar de protagonismo. Nos dois primeiros meses de governo, apesar de não ter cargo definido, a socióloga atuou ativamente e fez despachos diários do Palácio do Planalto. A expectativa é que seu nome seja oficializado para o novo cargo nas próximas semanas.