Evento no Planalto com Janja e ministras abre o mês internacional das mulheres

O Governo Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (1º), o evento de abertura do mês internacional das mulheres. Na ocasião, serão anunciadas políticas públicas voltadas para o público feminino. Também haverá a apresentação da marca da campanha do governo para o 8 de Março.

Participam da programação a primeira-dama, Janja Lula da Silva, ministras do governo e as presidentas do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.

O evento é relizado no Planalto. As representantes do governo também têm destacado a importância da data.

