Após foto de Lula e Biden, Janja vira meme no meio de encontros históricos

A ida do presidente Lula e da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, aos Estados Unidos, rendeu vários memes nas redes sociais. Os dois desembarcaram no país na última sexta-feira (10), para uma reunião com o presidente norte-americano Joe Biden. O encontro repercutiu na web após uma foto divulgada que mostra Janja no meio dos presidentes no Salão Oval da Casa Branca.

O registro caiu na graça dos internautas e várias montagens foram feitas com a primeira-dama no meio de outros apertos de mão históricos. Em um dos memes, Janja aparece no meio do líder coreano Kim Jong-un e Donald Trump, durante o encontro que aconteceu em 2019. Em outra montagem, ela também foi colocada entre o ex-presidente de Cuba Fidel Castro e o papa Francisco.

Também não ficou de fora o encontro entre o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o ditador russo Josef Stalin, em 1943. No Twitter, um usuário reuniu os principais memes.

Em suas redes sociais, Janja compartilhou imagens do encontro e agradeceu Joe Biden pela recepção. Na legenda, a primeira-dama destacou: "O Brasil brilhando no mundo!".

