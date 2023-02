Presidente Lula se encontra com Joe Biden na Casa Branca, nos EUA; vídeo

O presidente americano, Joe Biden, reunir-se-á com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Branca. A quinta visita de Lula à Casa Branca incluirá uma reunião reservada com Biden e uma reunião com ministros dos dois países, seguida por um chá separado entre as primeiras-damas.

Veja vídeo do encontro entre Lula e Biden

Após o encontro, Lula concederá uma entrevista coletiva. A delegação brasileira inclui 42 membros, entre bombeiros, médicos e integrantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

VEJA MAIS

Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Os dois foram recebidos, logo ao descer do carro, pelo presidente norte-americano.

Antes de entrarem para a reunião, tiraram fotos na porta da residência oficial do governo norte-americano e trocaram o tradicional aperto de mão.