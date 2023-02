Lula e Bernie Sanders falam de fortalecimento da democracia e combate à extrema direita

O democrata norte-americano Bernie Sanders conversou com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (10), sobre fortalecimento da democracia mundial e combate à extrema direita.

Em entrevista após deixar a Blair House, onde Lula está hospedado em Washington, Sanders afirmou: "o nosso trabalho é fortalecer a democracia no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo". Ele também disse que há uma ameaça massiva da extrema direita, tanto nos EUA quanto no Brasil, tentando minar a democracia.

VEJA MAIS

Futuro da Amazônia

Outro tema importante discutido foi o clima, com o senador afirmando que o futuro da Amazônia é determinante para o planeta e que os EUA precisam trabalhar com o Brasil e a Europa para acabar com o desmatamento e proteger a floresta.

Ainda, Sanders destacou a importância do encontro entre Lula e a AFL-CIO, afirmando que as economias da América Latina e dos EUA devem trabalhar para os trabalhadores, e não somente para os bilionários. O democrata elogiou a conversa com Lula e espera que ele tenha uma boa reunião com o presidente Joe Biden. Quando perguntado sobre fake news, Sanders disse ser uma grande questão tanto para o Brasil quanto para os EUA.

Lula também se encontrou com as deputadas Pramila Jayapal e Alexandria Ocasio-Cortez. E com o deputado Ro Khanna.