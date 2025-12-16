Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Villas Bôas Cueva toma posse como ministro titular do TSE nesta terça-feira

Estadão Conteúdo

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Villas Bôas Cueva toma posse nesta terça-feira, 16, como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O magistrado atua como ministro substituto da Corte eleitoral desde fevereiro de 2024. A cerimônia está marcada para as 19h.

Villas Bôas Cueva foi indicado pelo plenário do STJ e assume a vaga da ministra Isabel Gallotti, que encerrou seu biênio como ministra titular do TSE no dia 21 de novembro. Após a solenidade, será realizada a eleição para o cargo de corregedor-geral da Justiça Eleitoral.

Antes de chegar ao STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva foi procurador do Estado de São Paulo e da Fazenda Nacional. Também atuou como advogado e integrou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), como conselheiro.

O magistrado foi nomeado ministro do STJ em 2011, em vaga destinada à advocacia, após indicação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Desde então, integra a Segunda Seção e a Terceira Turma da Corte, especializadas em Direito Privado. Em abril de 2023, passou a compor a Corte Especial, em vaga aberta com a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Ricardo Villas Bôas Cueva é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), mestre pela Universidade de Harvard e doutor pela Universidade de Frankfurt.

Vazamento de minutas

Em setembro deste ano, investigação da Polícia Federal sobre um esquema de venda de decisões e vazamento de informações do STJ identificou minutas de decisões de ministros da Corte em um notebook do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves. A Operação Sisamnes revelou que os documentos estavam vinculados aos gabinetes de Ricardo Villas Bôas Cueva e de outros três ministros do STJ, além de um ex-ministro.

À época, os ministros afirmaram desconhecer os vazamentos e negaram ter favorecido as partes representadas pelo lobista. Um relatório da investigação apontou que Andreson possuía a minuta de um voto a ser proferido por Villas Bôas Cueva em julgamento da Terceira Turma do STJ. O arquivo foi criado quatro dias antes da sessão realizada em 6 de fevereiro de 2024. Procurado na ocasião, o gabinete do ministro não se manifestou.

Composição do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral é composto por sete integrantes: três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dois ministros do STJ e dois advogados de notável saber jurídico indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Também são eleitos ministros substitutos em número igual por categoria.

Os mandatos têm duração de dois anos, com possibilidade de uma recondução consecutiva. A exceção é para os ministros do STJ, que ocupam o cargo no TSE por apenas um biênio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TSE

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

POSSE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio 'não é traidor' e defende união apesar de 'divergências'

16.12.25 22h07

orientações

PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro

O pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos

16.12.25 21h18

Operação

PF vai indiciar Antônio Doido por obstrução de justiça por ter jogado celulares pela janela

Celulares foram jogados pela janela durante busca e apreensão no apartamento do parlamentar, alvo da Operação Igapó

16.12.25 20h09

Senadores divergem sobre destino do PL da Dosimetria a um dia da votação na CCJ

16.12.25 16h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MANIFESTAÇÃO

Fafá de Belém canta com Caetano Veloso em ato contra anistia em Copacabana

Paraense foi apresentada como 'musa das Diretas Já' e discursou sobre a força do povo antes de cantar 'Vermelho' e 'Emoriô' neste domingo (14)

14.12.25 18h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda