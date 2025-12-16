Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Texto da dosimetria precisa ser corrigido para não beneficiar marginais, diz Flávio Bolsonaro

Flávio voltou a criticar o ministro do STF Alexandre de Moraes por impedir que Jair Bolsonaro faça uma cirurgia

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio afirmou que o texto aprovado pela Câmara foi divulgado sem antecedência, o que teria feito com que muitos deputados votassem sem saber o teor (Reprodução/ Agência Brasil/ Tânia Rego)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu nesta terça-feira (16) mudanças no projeto de lei da dosimetria, a fim de que a redução de penas não beneficie condenações sem relação com o 8 de Janeiro. O senador disse acreditar que o texto será aprovado pelo Congresso ainda neste ano e voltou a dizer que o projeto tem o aval de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será favorecido. O texto já foi aprovado pela Câmara e está no Senado, onde poderá ser votado nesta semana.

VEJA MAIS 

image Lula diz que Bolsonaro merece ser condenado, mas que não faz juízo sobre tamanho da pena
Presidente disse que irá tomar a decisão sobre sanção ou veto do PL da Dosimetria quando o texto chegar ao gabinete da Presidência

image Moraes agenda perícia médica de Bolsonaro para dia 17 após pedido de cirurgia da defesa
Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais

"Realmente tem esse problema que precisa ser corrigido. A gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Precisamos aprimorar esse texto", declarou Flávio a jornalistas, após visitar seu pai na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Flávio afirmou que o texto aprovado pela Câmara foi divulgado sem antecedência, o que teria feito com que muitos deputados votassem sem saber o teor. O parlamentar disse esperar uma aprovação ainda nesta semana, mesmo caso demande nova análise da Câmara, e que conversará nesta terça-feira, 16, com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que tem feito as articulações.

"Não sei como é que vai ser, como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda esta semana, que é a última antes do recesso", falou.

Saúde de Bolsonaro

Flávio voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por impedir que Jair Bolsonaro faça uma cirurgia. Segundo Flávio, Bolsonaro descobriu hérnias nas duas pernas.

"Ao fazer o exame de imagem, ele acaba descobrindo que tem, além desta hérnia na perna direita, tem uma também na perna esquerda. Como é uma hérnia, ou seja, um espaço entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo e sai através do músculo, ele pode fazer um estrangulamento na dobra do intestino e ser obrigado a fazer uma nova cirurgia, que é muito mais agressiva", disse.

Flávio disse, porém, que durante a visita desta terça-feira Bolsonaro "estava mais animado", sem soluço.

O senador ainda afirmou não ter sentido "nada" ao receber a notícia de que Moraes foi retirado da lista de sanções da Lei Magnitsky.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANISTIA

ATOS GOLPISTAS

DOSIMETRIA

Flávio Bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio 'não é traidor' e defende união apesar de 'divergências'

16.12.25 22h07

orientações

PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro

O pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos

16.12.25 21h18

Operação

PF vai indiciar Antônio Doido por obstrução de justiça por ter jogado celulares pela janela

Celulares foram jogados pela janela durante busca e apreensão no apartamento do parlamentar, alvo da Operação Igapó

16.12.25 20h09

Senadores divergem sobre destino do PL da Dosimetria a um dia da votação na CCJ

16.12.25 16h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MANIFESTAÇÃO

Fafá de Belém canta com Caetano Veloso em ato contra anistia em Copacabana

Paraense foi apresentada como 'musa das Diretas Já' e discursou sobre a força do povo antes de cantar 'Vermelho' e 'Emoriô' neste domingo (14)

14.12.25 18h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda