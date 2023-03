Dino sobre tentativa de vincular Lula a plano para matar Moro: 'vinculação leviana'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou as tetantivas de vincular o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao plano para matar o senador Sérgio Moro, ex-juiz da operação Lava Jato. "É vil, leviana, descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Fico realmente espantado com o nível de mau-caratismo de politizar uma investigação séria, que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo", declarou Dino.

Veja mais:

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Federal deflagrou operação contra uma facção suspeita de planejar o sequestro e morte de autoridades públicas, entre elas Sérgio Moro. Opositores do atual presidente tentaram associar uma declaração dada no dia anterior a essa tentativa de assassinato. Em entrevista ao site Brasil247, Lula relembrou o período em que esteve preso e falou de ideia fixa envolvendo o ex-juiz da operação Lava Jato.

“De vez em quando um procurador entrava lá de sábado, ou de semana, para visitar, se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores e perguntava ‘tá tudo bem?’. Eu falava ‘não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu f*** esse Moro’. Vocês cortam a palavra ‘f***’ aí…”, disse Lula.

VEJA MAIS

Flávio Dino afimou ser um "disparate", uma "violência", vincular uma fala do presidente Lula sobre Moro à organização criminosa que planejava o ataque ao senador. "Nós estamos vendo em redes sociais uma narrativa escandalosamente falsa de que haveria uma relação entre entrevistas ou declarações do senhor presidente da república com estes planejamentos. Isso é um disparate, uma violência e nós não aceitamos isso", completou.

"Dei, darei e reitero todas as declarações críticas em relação à atuação do então juiz Sergio Moro. Ocorre que essas declarações críticas a Sergio Moro não impedem, e não impedirão, a PF de proteger uma pessoa que é crítica ao nosso governo. Quem neste momento faz politização indevida está ajudando a quadrilha”, disse Flávio Dino.