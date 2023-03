Bolsonaro vincula plano para matar Moro à 'esquerda': 'não pode ser só coincidência'

Após a Polícia Federal anunciar uma operação contra facção suspeita de elaborar um plano para matar autoridades - entre elas o senador Sérgio Moro - o ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, nesta quarta-feira (22), para associar a ação criminosa ao PT. "Em 2002 Celso Daniel, em 2018 Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O Poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda", escreveu o político do PL, sem apresentar provas do envolvimento de partidos nesses atentados. "Nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln Gakiya e famíliares. A CPMI assombra os inimigos da democracia”, completou o ex-presidente.

O ex-prefeito de Santo André. Celso Daniel, foi sequestrado e morto por uma quadrilha que atuava na Favela Pantanal, na Zona Sul de São Paulo, no ano de 2002. Ele tinha 50 anos quando foi assassinado, havia acabado de assumir o segundo mandato como prefeito e estava na coordenação da campanha vitoriosa de Lula (PT) à presidência da República.

Houve divergências entre as versões apresentadas, mas o caso foi encerrado após investigações do Ministério Público e da Polícia Civil concluírem que ele foi morto por crime comum. Os responsáveis indiciados nas investigações estão cumprindo pena.

Já o ataque à faca sofrido por Bolsonaro durante campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, foi cometido por Adélio Bispo. O ex-presidente e aliados sempre sustentaram que ele agiu a mando de políticos da oposição. Porém, as investigações apontaram que Adélio agiu sozinho e ele segue preso.