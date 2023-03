Operação da PF em 4 estados e no DF investiga plano para matar senador e promotor de Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou em suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (21), que foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos, inclusive um senador e um promotor de Justiça. "Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho", disse Dino.

Deflagrada nesta quarta, a operação da PF contra os suspeitos de planejar o sequestro e morte de autoridades públicas cumpre ao todo 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão no Distrito Federal e em quatro estados: São Paulo, Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

O senador Sérgio Moro informou que era um dos alvos do grupo crimonoso. Outro alvo do grupo era Lincoln Gakyia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), de Presidente Prudente, interior de São Paulo. As investigações apontaram que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea, segundo a PF.

A operação foi denominada Sequaz, em referência ao ato de seguir, vigiar, acompanhar alguém, devido ao método utilizado pelos criminosos para fazer o levantamento de informações as possíveis vítimas.