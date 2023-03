PF apreende carros de luxo e dinheiro em ação que investiga plano do PCC para matar autoridades

Carros de luxo, motos, cofre com dinheiro e malotes com documentos foram apreendidos durante a Operação Sequaz, deflagrada nesta quarta-feira (22) contra suspeitos de envolvimento em um plano para sequestrar e matar autoridades. Pelo menos nove pessoas já foram presas na ação da Polícia Federal, que ocorre nos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Somente em Campinas, em São Paulo, sete pessoas foram presas.

De acordo com a PF, ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão.

VEJA MAIS

Ainda não foram divulgados os nomes de todos os suspeitos. Os que tiveram mandados confirmados pela PF até o momento são:

Janeferson Aparecido Mariano;

Patrick Uelinton Salomão;

Valter Lima Nascimento;

Reginaldo Oliveira de Sousa;

Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan;

Claudinei Gomes Carias;

Herick da Silva Soares;

Franklin da Silva Correa.

Plano

As investigações apontam para a elaboração de um plano com o objetivo de sequestrar e matar agentes públicos, como forma de retaliação de integrantes da facção criminosa PCC por causa de uma portaria do governo que restrigia visitas em presídios federais, além do pacote anticrime. Os atentados estavam sendo planejados desde o ano passado.

Veja alguns dos alvos dos criminosos:

Senador Sérgio Moro (União Brasil)

Promotor de Justiça Lincoln Gakyia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de SP

De acordo com a jornalista Andréia Sadi, um Comandante da Polícia Militar e policiais penais também estavam na mira dos criminosos.